Климкин: в «Зените» стоить отметить Лубурича, который реализовал 72% атак

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» в домашнем матче 9-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (3:0).

«Мы действительно сегодня делали ставку на подачу, и эта ставка себя оправдала. Хочу поблагодарить ребят за характер, который они сегодня проявили. Мы сами загнали себя в яму, и нужно было из этой ямы выбираться. Все сегодня сыграли здорово. Но, конечно, стоить отметить Дражена Лубурича, который реализовал 72 процента атак», — приводит слова Климкина пресс-служба «Зенита».