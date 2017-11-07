Чередник: наверное, чуть больше везения было у «Кузбасса», особенно во 2-м сете

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25).

«В третьей партии у нас получилось взять игру в свои руки. Сработали некоторые тактические схемы. Соперник не из простых. Игра была равная. Наверное, чуть больше везения было у «Кузбасса», особенно во второй партии. В первых двух сетах мы не до конца справились с приёмом, было много мячей, которые нужно было доводить. Догоняли, пытались, но вот так», — цитирует Чередника официальный сайт «Енисея».