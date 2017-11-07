Литовченко в матче Кубка России повторила рекорд «Сахалина» по эйсам

Волейболистка «Сахалина» Елена Литовченко в матче предварительного этапа Кубка России с «Воронежем» в Казани повторила рекорд клуба по количеству эйсов в одной встрече — 6, сообщает официальный сайт клуба из Южно-Сахалинска. Подопечные Константина Приходько одержали победу со счётом 3:0 (25:10, 25:13, 25:10).

Литовченко повторила рекорд, установленный Риммой Гончаровой в игре с «Ленинградкой» 27 января 2017 года.

«Сахалин» одержал две победы на предварительном этапе розыгрыша Кубка России, но не сумел выйти в «Финал четырёх».