Бутько: в какие-то профессиональные рэп-баттлы я точно не пойду

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину рассказал о рэп-баттле с одноклубником Валентином Кротковым.

«Рэп-баттл с Кротковым? Это придумали наши креативщики из ZTV. Насколько я помню, идея появилась сразу после баттла Оксимирона и Гнойного в конце лета. В нашей команде только Валентин Кротков следит за этой темой, а оппонента ему найти было сложно: никто этим не интересуется. Буквально в последний момент попросили попробовать меня. Понятно, что шутка уже немного запоздала, но всё равно, на мой взгляд, это выглядело довольно смешно. Однако многие люди очень серьёзно к этому отнеслись. Говорили, мол, совсем, что ли, делать нечего, дикость какая-то!

Нам скидывали общие намётки по текстам, но можно было добавлять и что-то своё. Понятное дело, что придерживались цензуры: без мата, неприличных оскорблений, грубостей. Ни я, ни Валя своего текста, конечно, с первой попытки не прочитали. Так что видео снимали дублями, всё заняло почти час, а склеилось буквально в три-четыре минуты.

В какие-то профессиональные рэп-баттлы я точно не пойду. А в шуточной манере, наверное, такого больше не будет. Это требует времени, желания работать на камеру. Меня уже, кстати, кто-то спрашивал, мол, кто будет следующим? Но у нас ZTV выдумывает много классных вещей, так что, думаю, в следующий раз они просто придумают что-то другое, не менее забавное», — сказал Бутько.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».