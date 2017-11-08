«Финал четырёх» женского Кубка России пройдёт 22-24 декабря

Директорат Всероссийской федерации волейбола утвердил результаты предварительного этапа Кубка России среди женских команд и назначил проведение «Финала четырёх» с 22 по 24 декабря 2017 года, сообщает официальный сайт ВФВ. Борьбу за титул продолжают «Протон» (Саратовская область), «Динамо» (Казань), «Енисей» (Красноярск) и «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

Совещание по определению города и жеребьёвка команд-участниц «Финала четырёх» назначены на 13 ноября в ВФВ. До 13:00 13 ноября команды могут отправлять заявки на проведение «Финала четырёх» в своём городе.