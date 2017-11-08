«Вакифбанк» победил «Минчанку» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

7 ноября состоялись четыре первых матча третьего раунда квалификации женской Лиги чемпионов. Красноярский «Енисей» на выезде одолел болгарскую «Марицу» со счётом 3:2 (21:25, 18:25, 25:22, 25:20, 16:14). Ответная встреча пройдёт 11 ноября в Красноярске.

В других матчах были зафиксированы такие результаты:

«Минчанка» (Беларусь) — «Вакифбанк» (Турция) — 0:3 (17:25, 20:25, 27:29).

«Слидрехт Спорт» (Нидерланды) — «Конельяно» (Италия) — 0:3 (15:25, 23:25, 21:25).

«Нова КБМ Браник» (Словения) — «Жешув» (Польша) — 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 22:25).