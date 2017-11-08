Тодорова: после второго сета волейболистки «Енисея» проснулись

Волейболистка болгарской «Марицы» Жана Тодорова прокомментировала поражение от красноярского «Енисея» в первом матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 20:25, 14:16).

«В первых двух сетах мы следовали инструкциям по тактике и переигрывали соперниц. Думаю, нам также очень помогли зрители. После этого наши соперницы проснулись и не позволили нам играть в свой волейбол. К тому же мы сами стали допускать ошибки. Думаю, мы немного утратили боевой дух и перестали бороться. Но в целом мы играли на равных и сохранили шансы на выход в следующий этап», — цитирует Тодорову официальный сайт ЕКВ.