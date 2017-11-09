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Грозер: думаю, мы сможем повторить этот результат в Новосибирске

Волейбол

Диагональный новосибирского «Локомотива» Георг Грозер прокомментировал победу над словенским клубом «АСХ Воллей» в первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов со счётом 3:0 (28:26, 25:22, 25:19). Ответная встреча состоится в Новосибирске 12 ноября.

«Это был тяжёлый и интересный матч. Я доволен возвращением в Лигу чемпионов. Наверное, несмотря на счёт, мы играли не в лучший волейбол, но в решающих моментах показали характер. Победа в трёх сетах очень важна, и я думаю, мы сможем повторить этот результат в Новосибирске", — приводит слова Грозера официальный сайт клуба.

«Локомотив» в гостях победил «АСХ Воллей» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт ВК "Локомотив" Новосибирск Сообщить об ошибке
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