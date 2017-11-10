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Касторнов: надеялись, что восстановление Щербинина займёт меньше времени

Волейбол

Владимир Касторнов, выполняющий в московском «Динамо» функции спортивного директора, рассказал о ходе восстановления травмированного блокирующего Дмитрия Щербинина.

«У Щербинина продолжается процесс реабилитации. Все медикаментозные процедуры были проведены, теперь нужно время. В зависимости от того, как будет проходить процесс восстановления мышечной ткани, будет зависеть скорость восстановления Щербинина. Надеялись, что это займёт меньше времени. Но МРТ показывает, что ему ещё надо восстанавливаться. Не видим смысла форсировать возвращение в строй. Главное, чтобы Дима вернулся здоровым», — цитирует Касторнова «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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