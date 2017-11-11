«Динамо» одержало победу над «Енисеем» в ЧР по волейболу

Московское «Динамо» одержало пятую победу в чемпионате России по волейболу в сезоне-2017/18 среди команд Суперлиги. На своей площадке бело-голубые в четырёх партиях обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20). Для гостей поражение стало седьмым в десяти проведённых матчах.

В 11-м туре 15 ноября «Динамо» отправится в гости к «Нове», а «Енисей» — к новосибирскому «Локомотиву».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 10-й тур

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:21, 19:25, 25:15, 25:20).