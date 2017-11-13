Сидельников: «Ярославич» не бросал играть даже при большом перевесе «Динамо-ЛО»

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников поделился впечатлениями после победы над «Динамо-ЛО» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 29:27).

«Разъезды отняли у нас много сил. К тому же в своём зале мы начали заниматься только в четверг. Не всех игроков удалось полностью восстановить от травм. К примеру, замена Александра Кривца на Михаила Морова была запланирована заранее. Михаил, который показывал весьма неплохую работу на тренировках, вполне достойно проявил себя и в игре. Но и Александр, пока находился на площадке, свою миссию выполнил: помог на подаче, несколько раз хорошо атаковал.

Мы разбирали игру динамовцев, знали их сильные стороны, но заметили и некоторые аспекты, от которых отталкивались. К примеру, не бросали играть даже тогда, когда преимущество соперника достигало внушительного размера. В первой партии удалось только уравнять игру, а в четвёртой мы сумели довести дело до победы», — цитирует Сидельникова официальный сайт ВФВ.