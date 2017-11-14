«Сахалин» в трёх сетах победил «Протон» в пятом туре женской Суперлиги

«Сахалин» в матче пятого тура женской Суперлиги в трёх партиях обыграл «Протон» из Саратовской области со счётом 3:0 (25:21, 25:11, 26:24). Для подопечных Константина Приходько эта победа стала второй в пяти матчах. Команда Юрия Маричева потерпела четвёртое поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Пятый тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Протон» (Саратовская область) — 3:0 (25:21, 25:11, 26:24).

18 ноября в рамках шестого тура «Сахалин» на выезде сыграет с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург), а «Протон» — с «Динамо-Метар» (Челябинск).