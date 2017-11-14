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Московское «Динамо» разгромило краснодарское в пятом туре женской Суперлиги

Волейбол

Московское «Динамо» в пятом туре женского чемпионата России разгромило одноклубниц из Краснодара со счётом 3:0. Подопечные Зорана Терзича не позволили соперницам выиграть более 18 очков ни в одной из партий. Москвички одержали четвёртую победу в пяти встречах, а краснодарские волейболистки потерпели пятое поражение кряду.

В следующем туре московское «Динамо» сыграет с «Сахалином», а краснодарское встретится с казанским.

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
5-й тур

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (14:25, 14:25, 18:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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