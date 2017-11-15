Панков: «Заречью» не хватает технических навыков, выносливости, но мы боремся

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков поделился впечатлениями после победы над «Ленинградкой» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 3:2 (25:23, 25:19, 18:25, 19:25, 15:10).



«Мы сейчас в хорошем психологическом состоянии. Нам, конечно, не хватает технических навыков, игровой выносливости, но мы боремся. В третьей и четвёртой партиях соперник нас поддавил, но мы не сдавались. В пятой партии мы сыграли как надо. Наши девочки — одни из лучших в России. В составе молодёжной, юношеской сборной страны они выигрывали чемпионаты Европы, становились призёрами чемпионата мира. Только они пока молодые», — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

«Заречье-Одинцово» обыграло «Ленинградку» и добилось пятой победы в ЧР кряду