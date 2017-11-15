Кашин: желаю «Заречью-Одинцово» как можно дольше оставаться лидером

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение от «Заречья-Одинцово» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 2:3 (23:25, 19:25, 25:18, 25:19, 10:15).

«Во-первых, я поздравляю с победой «Заречье-Одинцово». Мне нравится эта команда, я уважаю их тренера и желаю им удачного выступления в чемпионате — как можно дольше оставаться лидером. Что касается нашего поражения в этой игре, то в решающей пятой партии мы не справились с приёмом. Слишком большое напряжение было в третьем и четвёртом сетах, и нас не хватило. Но я рад, что команда проявила характер — после проигранных первых двух партий довела дело до тай-брейка», — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.