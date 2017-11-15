Кошкин: важно было показать, что мы можем играть после обидного поражения в ЛЧ

Старший тренер красноярского «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу над челябинским клубом «Динамо-Метар» в пятом туре женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

«Нам было сегодня очень важно показать, что мы умеем, можем играть после обиднейшего поражения в квалификации Лиги чемпионов. Психологически необходимо было разгрузиться. Сегодня девчонки в целом справились со своей задачей, не всё, конечно, получалось, были игровые моменты, которые мне не особо понравились, но в целом сегодня всё прошло хорошо», — цитирует Кошкина официальный сайт ВФВ.

«Енисей» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в «золотом» сете болгарской «Марице».