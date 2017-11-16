Круглов стал самым результативным игроком 11-го тура Суперлиги

Диагональный московского «Динамо» Павел Круглов стал самым результативным игроком 11-го тура российской Суперлиги, набрав 30 очков в матче с новокуйбышевской «Новой», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшими на блоке стали Круглов и волейболист нижневартовской «Югры-Самотлор» Владимир Чивель — 5 очков в играх с «Новой» и казанским «Зенитом» соответственно.

Лучше всех на подаче действовали Павел Панков («Зенит» Санкт-Петербург) и Алексей Родичев («Локомотив») — по 5 очков в матчах с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и красноярским «Енисеем» соответственно.