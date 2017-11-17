Никоненко: в 3-й партии что-то начало получаться, но в 4-й всё-таки встали

Капитан «Ярославича» Виктор Никоненко прокомментировал поражение от «Газпрома-Югра» в 11-м туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (15:25, 15:25, 25:22, 19:25).

«В приёме очень плохо сыграли, и всё. Много не забили. Будем разбираться. Мы готовились, но соперник подавал агрессивно, мы много не доводили, что привело к проблемам с краёв сетки. А с той стороны было много первого темпа. Тренер сделал ставку на молодых – как видите, в третьей партии что-то начало получаться, но в четвёртой всё-таки встали. Перестали рисковать бездумно игроки соперника, а у нас игра встала. Думаю, что это в силу молодости, игра к нашей молодёжи должна прийти», — цитирует Никоненко официальный сайт ВФВ.