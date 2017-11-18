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«Енисей» разгромил «Уралочку-НТМК» и возглавил турнирную таблицу Суперлиги

Волейбол

Красноярский «Енисей» в шестом туре женского чемпионата России на своей площадке разгромил «Уралочку-НТМК», не позволив соперницам набрать более 17 очков ни в одной из партий. Подопечные Сергея Голотова одержали пятую победу в шести встречах и возглавляют турнирную таблицу. Команда Николая Карполя проиграла четвёртую встречу из шести.

В следующем туре «Енисей» встретится с краснодарским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» сыграет с челябинским «Динамо-Метар».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Шестой тур.

«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:17).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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