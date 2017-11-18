«Белогорье» одержало 11-ю победу в ЧР по волейболу, обыграв «Енисей»

Волейболисты «Белогорья» одержали 11-ю победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 12-го тура «Белогорье» на выезде в трёх партиях обыграло красноярский «Енисей» со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Для «Енисея» поражение стало уже девятым в сезоне.

В 13-м туре 25 ноября «Белогорье» примет на своей площадке «Нову», «Енисей» дома сыграет с «Факелом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (16:25, 20:25, 18:25).