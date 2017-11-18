«Протон» на выезде обыграл «Динамо-Метар» в ЧР по волейболу

Волейболистки «Протона» одержали вторую победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В матче 6-го тура «Протоно» на выезде в трёх партиях обыграл челябинское «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (27:25, 25:23, 25:16).

Для хозяек поражение стало пятым в сезоне.

В 7-м туре 25 ноября «Динамо-Метар» отправится в гости к «Уралочке-НТМК», а «Протон» на выезде сыграет с «Ленинградкой».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 6-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Протон» (Саратовская область) — 0:3 (25:27, 23:25, 16:25).