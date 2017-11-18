«Газпром-Югра» уступил «Кузбассу» в ЧР по волейболу

Волейболисты кемеровского «Кузбасса» одержали седьмую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В матче 12-го тура «Кузбасс» на выезде в четырёх партиях обыграл «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:1 (17:25, 25:23, 25:18, 25:13).

Для хозяев поражение стало седьмым в текущем национальном первенстве.

В 13-м туре 25 ноября «Кузбасс» примет «Ярославич», а «Газпром-Югра» отправится в гости к «Уралу».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 12-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (25:17, 23:25, 18:25, 13:25).