Филиштинская: обидно, что краснодарское «Динамо» находится на грани распада

Волейболистка казанского «Динамо» Ирина Филиштинская прокомментировала победу над «Динамо» из Краснодара в матче чемпионата России.



«У нас была задача – показать свою игру, чёткость в комбинациях, которые мы наигрываем. Всё это должно было присутствовать, и мы старались использовать свои наработки. В принципе, игра по счёту получилась достаточно лёгкой. О том, что командой будет руководить старший тренер, нам сказали только перед игрой, мы до последнего не знали об этом до последнего. Мотивация была, но что главный тренер, что старший тренер проводят одну линию, и мы ей следуем. Каких-то суперперестановок не было, мы играли просто в свою игру», – подчеркнула волейболистка.



По словам Филиштинской, ей очень обидно слышать о финансовых сложностях краснодарской команды. «Финансовая ситуация в Краснодаре давно сложная, и в этом сезоне всё стало ещё более трудно. Очень обидно, что такие клубы находятся на грани распада. Я провела там четыре года, для меня это не чужой клуб. Желаю только скорейшего решения проблем, чтобы всё нормализовалось», – добавила связующая.