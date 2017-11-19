Перепёлкин: сейчас в тренде проводить рокировки в российском волейболе

Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Александр Перепёлкин после победы над краснодарским «Динамо» отметил, что от первой и до последней минуты матча его команда была максимально собрана. Во время игры Перепёлкин самостоятельно управлял командой, тогда как главный тренер команды Ришат Гилязутдинов наблюдал за матчем со стороны.

«Сейчас же в тренде проводить рокировки в российском волейболе: и в сборной была рокировка, и в клубах они идут сплошь и рядом. Если говорить серьёзно, это было запланировано Ришатом Сиразутдиновичем, он смотрел со стороны, как это всё выглядит, в каких взаимодействиях нам надо добавлять. Думаю, это очень важный момент для команды в качестве мотивации и собранности: это для них немного стрессовая ситуация, потому что игроки узнали только сегодня о такой смене. Игроки-профессионалы возлагают на себя при этом больше ответственности, что они и доказали сегодня. Да, мы делали замены, что-то не получалось, но с первого до последнего мяча было видно, что команда собрана. Наш соперник сегодня провёл один из лучших матчей в сезоне. У них было два неплохих матча, но сегодня они наконец-то начали сыгрываться. У них в предсезонке не было ни одной игры, они начали чемпионат с молодёжью с чистого листа. Поэтому я думаю, что во втором круге Краснодар попортит нервы многим командам», – отметил Перепелкин.