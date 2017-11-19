Гамова: за употребление допинга должны отвечать не все спортсмены страны

Бывшая волейболистка российской сборной Екатерина Гамова поделилась мнением относительно возможного недопуска России на зимние Олимпийские игры 2018 года.



«Россия открыта для диалога и готова выполнять все требования ВАДА. Надеюсь, что нашу сборную всё же допустят на Олимпийские игры в Пхёнчхане. За употребление допинга должны отвечать только те, кто это делал, а не все спортсмены конкретной страны», – отметила Гамова.

Исполком Международного олимпийского комитета вынесет решение по участию сборной России в зимних Олимпийских играх на заседании в Лозанне (Швейцария) 5 декабря, а объявлено о нём будет в 21:30 по московскому времени.



Ранее совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, но, по словам главы ОКР Александра Жукова, это не должно повлиять на вердикт МОК.