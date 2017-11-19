100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гамова: за употребление допинга должны отвечать не все спортсмены страны

Волейбол

Бывшая волейболистка российской сборной Екатерина Гамова поделилась мнением относительно возможного недопуска России на зимние Олимпийские игры 2018 года.

«Россия открыта для диалога и готова выполнять все требования ВАДА. Надеюсь, что нашу сборную всё же допустят на Олимпийские игры в Пхёнчхане. За употребление допинга должны отвечать только те, кто это делал, а не все спортсмены конкретной страны», – отметила Гамова.

Исполком Международного олимпийского комитета вынесет решение по участию сборной России в зимних Олимпийских играх на заседании в Лозанне (Швейцария) 5 декабря, а объявлено о нём будет в 21:30 по московскому времени.

Ранее совет учредителей ВАДА принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, но, по словам главы ОКР Александра Жукова, это не должно повлиять на вердикт МОК.

Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Гамова ОИ-2018 Допинг
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент