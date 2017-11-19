Гончарова: не позволили молодой команде помешать нам сыграть в свой волейбол

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова прокомментировала домашнюю победу над командой «Заречье-Одинцово» (3:0) в матче шестого чемпионата России по волейболу.

«Не допустили, чтобы молодая команда нам помешала играть в свой волейбол. Они вышли на кураже, и что-то могло получиться. У них неплохо летела подача, но мы играли дружно и победили. После поражения в Кубке России мы очень сильно настраиваемся на каждую игру и вот уже второй матч побеждаем 3:0!» — приводит слова Гончаровой пресс-служба московского «Динамо».