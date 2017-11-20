Дьяков: выиграй «Динамо-Метар» первый сет, всё могло сложиться по-другому

Старший тренер челябинского клуба «Динамо-Метар» Дмитрий Дьяков прокомментировал поражение от «Протона» из Саратовской области в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (25:27, 23:25, 16:25).

«Первые две партии получились равными. Немного не смогли дожать соперниц в концовках. Выиграй мы первую партию, возможно, игра сложилась бы по-другому. В третьем сете соперникам было уже проще. Будем работать и проводить работу над ошибками. Другого не дано», — приводит слова Дьякова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.