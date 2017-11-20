Ушаков: после такой череды поражений сложно иметь дух победителя

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков рассказал о причинах поражения от казанского «Динамо» в шестом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (17:25, 19:25, 17:25).

«Думаю, что после такой череды поражений сложно иметь дух победителя. А во-вторых, против нас играла очень сильная команда, хорошо организованная и с очень хорошим блоком. В такой ситуации нам пока сложно бороться.

Команда должна играть вся вместе, а не отдельными игроками. Пока мы не будем играть все вместе, нам будет очень тяжело», — цитирует Ушакова официальный сайт ВФВ.