Женская сборная России разгромила Камерун на турнире в Монтрё

Женская сборная России разгромила команду Камеруна во втором туре группового этапа международного турнира в Монтрё. Подопечные Вадима Панкова ни в одной из партий не позволили соперницам набрать более 17 очков.

Накануне россиянки в четырёх сетах уступили бразильянкам, завтра, 6 сентября состоится матч Камерун — Польша. 7 сентября сборная России встретится с польскими волейболистками, а бразильянки сыграют с командой Камеруна.



В группе А выступают китаянки, итальянки, турчанки и швейцарки. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, которые пройдут в субботу, 8 сентября. Турнир завершится 9 сентября.



Женщины. Международный турнир «Монтрё Мастерс». Монтрё, Швейцария

Группа В. 2-й тур



Камерун — Россия — 0:3 (15:25, 17:25, 13:25).