Климкин: «Зенит» взял третий сет командными усилиями, нужно было завершать игру

Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин подвёл итоги выездного матча 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его подопечные обыграли «Газпром-Югра» из Сургута со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 30:28).

«Наша команда сыграла сегодня более собранно. Думаю, сказались выходные дни: всё-таки у нас был трёхнедельный выезд, ребята подустали. Надеюсь, успешное начало года так и продолжится. Сегодня мы выполнили все установки, вопросов и претензий ни к кому нет. Третий сет выиграли за счёт командных усилий, никто не хотел усложнять себе задачу. До этого у нас уже были игры, когда мы также вели — 2:0, а потом добивались победы только на тай-брейке. Ребята это помнили и понимали, что игру необходимо закончить именно в третьей партии», — цитирует Климкина официальный сайт «Зенита».