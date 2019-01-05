Константинов: важные матчи «Локомотив» полностью проваливает в плане психологии

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов проанализировал поражение команды со счётом 0:3 (19:25, 20:25, 19:25) в домашнем матче 12-го тура волейбольной Суперлиги с «Белогорьем».

«После таких игр сложно говорить и выделить кого-либо. Игра провалена полностью, во всех компонентах. Наша первая проблема, считаю, психологическая. Особенно в играх, которые важные, победа в которых даёт нам шанс подняться в турнирной таблице. Такие игры мы полностью проваливаем в психологическом плане. Не проявляем стойкости. Поздравляю „Белогорье“ с победой. Но мы не показали своей игры», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».

В матчах 13-го тура «Локомотив» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Белогорье» — с «Газпромом-Югра» из Сургута.