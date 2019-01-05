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Согрин: «Динамо-ЛО» плохо подготовилось к матчу с «Ярославичем»

Согрин: «Динамо-ЛО» плохо подготовилось к матчу с «Ярославичем»
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин отметил характер команды после тяжёлой победы на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:13, 20:25, 15:5) в матче 12-го тура волейбольной Суперлиги с «Ярославичем».

«У нас многое не получалось сегодня, игра с самого начала шла тяжело. У соперника, наоборот, всё проходило: атаки от блока, скидки, накаты. Это не умаляет достоинств «Ярославича», это камень в наш огород. Считаю, мы плохо подготовились к матчу, плохо выполнили установку. Но всё равно победили, у парней бойцовский характер, кто бы что ни говорил. Игра была невероятно тяжёлой, и это не стало новостью для тренерского штаба. Мы предупредили об этом игроков, они тоже были готовы. Только одно дело — быть готовым, другое — осуществить задуманное на площадке. Всё это привело к пяти партиям», — приводит слова Согрина официальный сайт ВФВ.

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