Ковач: мало кто ожидал победы «Белогорья» в Новосибирске, ещё и с таким счётом

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач оценил игру подопечных в выездном матче 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги с новосибирским «Локомотивом», в котором белгородский клуб одержал победу со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).

«Думаю, мало кто ожидал нашей победы в Новосибирске. Скорее наоборот, тем более с таким счётом. В последних играх мы играли хорошо, а сегодня не дали возможности нашим оппонентам приблизиться в счёте, чтобы навязать свою игру. Попробовали затруднить атаку основным игрокам „Локомотива“, чтобы перед ними был блок постоянно. Постоянно этим мы оказывали давление. Также получилось выбить соперника с приема, и это нам помогло поднимать много мячей в защите и доигрывать их. Очень важная победа против хорошей команды, тем более в гостях. Будем думать, что дальше так и будет», — приводит слова Ковача официальный сайт «Локомотива».