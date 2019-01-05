Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо-Метар» в женской Суперлиге

В матче девятого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Динамо-Метар» на своей площадке в трёх партиях проиграло московскому «Динамо» со счётом 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).

Столичный клуб набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Команда из Челябинска (2) по-прежнему занимает предпоследнее, 11-е место.

В десятом туре 9 января москвичи примут «Динамо» из Краснодара, а «Динамо-Метар» в гостях сыграет с казанским «Динамо».

Девятый тур открылся сегодня, 5 января, двумя матчами. «Сахалин» на своей площадке проиграл «Уралочке-НТМК» со счётом 1:3 (16:25, 25:15, 23:25, 16:25). В другой встрече «Енисей» дома обыграл «Протон» — 3:0 (25:16, 25:22, 25:13).

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Суперлига

Девятый тур



«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 9:25, 17:25).