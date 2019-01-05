Калининградский «Локомотив» обыграл краснодарское «Динамо» в ЧР по волейболу

Матч претендентов на лидерство в женской волейбольной Суперлиге — краснодарского «Динамо» и калининградского «Локомотива» — завершился уверенной победой гостей в трёх партиях. «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:18, 25:16).

«Локомотив» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России, опережая московское «Динамо» на одно очко при равном количестве побед (по 8). Краснодарское «Динамо», одержав 7 побед в 9 матчах, — на третьем месте.

В матчах 10-го тура соревнований 9 января «Локомотив» на выезде сыграет с «Минчанкой», а краснодарское «Динамо» встретится с московским в столице.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Девятый тур

«Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (18:25, 18:25, 16:25).