Тренер «Факела»: в третьем сете испытали некоторые сложности

Старший тренер «Факела» Мартин Бланко Коста прокомментировал победу своих подопечных над командой «Югра-Самотлор» (3:0) в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Первые два сета мы показали очень высокий уровень в атаке и на подаче и держали его, не сбавляя темпа, что было очень важно. А вот в третьей партии соперник добавил на подаче, и нам пришлось атаковать много высоких мячей, поэтому мы испытали некоторые сложности. Но в итоге сумели с ними справиться и выиграть матч в трёх сетах», — приводит слова Бланко Косты пресс-служба «Факела».

После 12-го тура «Факел» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги, на 4 очка отставая от «Кузбасса» при равном количестве одержанных побед.