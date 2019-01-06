Пясковский: «Факел» выиграл дуэль скидок во второй партии

Главный тренер команды «Югра-Самотлор» Валерий Пясковский прокомментировал поражение от «Факела» из Нового Уренгоя (0:3) в выездном матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Факел» — классная команда, укомплектованная сильными игроками, которые показали сегодня свой уровень. Нам стыдно за вторую партию: команды как будто устроили дуэль скидок, и «Факел» выиграл это соревнование — мы очень плохо отзащищались. Но парни молодцы, что не остановились, и в третьей партии смогли добавить в игре», — приводит слова Пясковского пресс-служба «Факела».

После 12-го тура «Югра-Самотлор» занимает 13-е место в турнирной таблице Суперлиги, одержав две победы на тай-брейке в 12 матчах.