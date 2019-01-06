«Заречье-Одинцово» обыграло «Минчанку» в волейбольной Суперлиге

«Заречье-Одинцово» одержало четвёртую победу в открытом чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Подмосковные волейболистки на своей площадке в четырёх партиях нанесли поражение белорусской «Минчанке» со счётом 3:1 (19:25, 25:17, 28:26, 25:17).

«Заречье-Одинцово», набрав 11 очков, поднялось на 7-е место в турнирной таблице. «Минчанка» с 2 победами в 9 матчах (8 очков) – 10-я.

В матчах 10-го тура 9 января «Заречье-Одинцово» на своей площадке примет «Протон», а «Минчанка» дома сыграет с калининградским «Локомотивом».

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Девятый тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Минчанка» (Беларусь) — 3:1 (19:25, 25:17, 28:26, 25:17).