Сикачёв: перетерпели, первая игра после Нового года всегда тяжёлая

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв и блокирующая Ирина Королёва прокомментировали победу в матче 9-го тура Суперлиги с санкт-петербургской «Ленинградкой» со счётом 3:1 (14:25, 25:20, 25:15, 25:12).

«Перетерпели. Первая игра после Нового года всегда тяжёлая. Хорошо, что всё так закончилось. «Ленинградка» начала матч на очень хорошем уровне, было тяжело. Потом мы добавили на блоке, на подаче. И всё более-менее пошло как по маслу», — цитирует Сикачёва официальный сайт ВФВ.



«Хозяева начали очень агрессивно, у них летела суперподача, с которой мы не могли справиться. Думаю, за счёт этого получился такой разгромный счёт в пользу хозяев. Я рада, что мы оперативно всё исправили и уже следующие три партии провели на своём уровне», — сказала Королёва.



Доигровщица «Ленинградки» Софья Кузнецова рассказала, чего команде не хватило для победы: «Девочки были собранны, настраивались на каждую партию. Видимо, большие паузы из-за непонятных мячей сбили игру. Но девочки старались и боролись, они молодцы. Конечно, не хотелось бы, чтобы Мария Тисевич получила травму… Это совсем не вовремя».