Автобус с казанским «Зенитом» попал в ДТП в Анкаре

Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в ДТП в Анкаре (Турция). Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автобус и полицейский автомобиль. Водитель получил травмы. Машина скорой помощи доставила его в больницу, и он попытался сбежать, но был задержан.



Волейболисты «Зенита» не пострадали, однако были вынуждены добираться до отеля пешком, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Завтра, 16 января, казанский «Зенит» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Халкбанком». Подопечные Владимира Алекно являются действующими победителями соревнований.

В 1-м туре «Зенит» на своей площадке в трёх сетах обыграл немецкий «Франкфурт», а во 2-м на выезде в четырёх партиях оказался сильнее бельгийского «Кнака».