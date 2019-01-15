«Белогорье» вновь победило «Омонию» и вышло в 1/4 финала Кубка вызова

Белгородское «Белогорье» одержало победу над кипрской «Омонией» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка вызова. Российский клуб победил в гостях со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).



Кубок вызова. Мужчины



1/8 финала. Ответный матч



«Омония» (Кипр) — «Белогорье» (Россия) — 0:3 (16:25, 18:25, 16:25)



В первом матче «Белогорье» также разгромило «Омонию». Таким образом, российский клуб вышел в 1/4 финала Кубка вызова.



Напомним, в 1/16 финала подопечные Слободана Ковача одержали две победы над венгерским «Пензудьором». «Омония» оказалась сильнее хорватской «Младости». Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».



В российской Суперлиге белгородский клуб после 14 туров занимает третье место в таблице.