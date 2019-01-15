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«Белогорье» вновь победило «Омонию» и вышло в 1/4 финала Кубка вызова

«Белогорье» вновь победило «Омонию» и вышло в 1/4 финала Кубка вызова
Волейбол / Еврокубки

Белгородское «Белогорье» одержало победу над кипрской «Омонией» в ответном матче 1/8 финала мужского Кубка вызова. Российский клуб победил в гостях со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:16).

Кубок вызова. Мужчины

1/8 финала. Ответный матч

«Омония» (Кипр) — «Белогорье» (Россия) — 0:3 (16:25, 18:25, 16:25)

В первом матче «Белогорье» также разгромило «Омонию». Таким образом, российский клуб вышел в 1/4 финала Кубка вызова.

Напомним, в 1/16 финала подопечные Слободана Ковача одержали две победы над венгерским «Пензудьором». «Омония» оказалась сильнее хорватской «Младости». Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».

В российской Суперлиге белгородский клуб после 14 туров занимает третье место в таблице.

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