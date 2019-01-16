Уфа примет матчи мужской Лиги наций 2019 года, Екатеринбург — женской

Всероссийская федерация волейбола определилась с местом проведения российских этапов Лиги наций 2019 года, сообщает «Спорт Бизнес Online». Этап мужской Лиги наций пройдёт в Уфе 7-9 июня.



На хоккейной «Уфа Арене», вмещающей 8 тыс. зрителей, подопечные Сергея Шляпникова сыграют с командами Италии, США и Португалии.

В финале Лиги наций 2018 года россияне в трёх партиях победили французов со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23).

Женская сборная России домашний этап Лиги наций проведёт в Екатеринбурге. Команда Вадима Панкова сразится со сборными Нидерландов, Таиланда и США во дворце спорта «Уралочка». Встречи состоятся 18-20 июня.

Женская сборная России заняла седьмое место в минувшем розыгрыше Лиги наций.