«Сахалин», «Динамо» (Краснодар), «Нова», «Протон» оштрафованы на 80 тыс. рублей

Директорат Всероссийской федерации волейбола сообщил, что за нарушения «Положения о чемпионате России 2019 года» на женские клубы «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Протон» (Саратов), «Динамо» (Краснодар) и «Динамо-Метар» (Челябинск), а также на мужские клубы «Нова» (Новокуйбышевск) и «Газпром-Югра» (Сургут) были наложены штрафные санкции.

«Сахалин», «Динамо» и «Протон» нарушили п. 2.11 «Положения» и были оштрафованы на 80 тыс. рублей.



«На всех играх чемпионата России 2019 года среди команд Суперлиги обязательна процедура видеопросмотра с возможностью просмотра касания блока и сетки. Расходы по обеспечению видеопросмотра возлагаются на клуб-хозяин», — говорится в пункте 2.11 «Положения».

«Нова» нарушила п. 2.12: «На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря». Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей.

Челябинский клуб «Динамо-Метар» за нарушение п. 14 «Приложения 8/3» оштрафован на 20 тыс. рублей. Этот пункт гласит: «Результат видеопросмотра должен выводиться на большой экран в зале соревнований. В этом случае во время анализа судейской конференцией на мониторе запроса команды на большом экране в зале выводится надпись „Запрошен видеопросмотр“. Ни одна часть видеоповтора не должна ни при каких обстоятельствах отображаться на видеоэкранах в зале соревнования или транслироваться в момент анализа видеоповтора. Размер экрана должен быть не менее 4 на 3 м с шагом пикселя не больше 10 мм».

«Газпром-Югра» нарушил п. 1.58.2: «Клуб-хозяин должен обеспечить охрану раздевалок команд». Сургутский клуб оштрафован на 20 тыс. рублей.