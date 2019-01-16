Казанский «Зенит» обыграл турецкий «Халкбанк» в Лиге чемпионов

В выездном матче 3-го тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 казанский «Зенит» в четырёх партиях переиграл турецкий «Халкбанк» со счётом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).



В группе выступают также бельгийский «Кнак» и немецкий «Франкфурт». В первом туре «Зенит» победил «Франкфурт» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:13), а во втором на выезде переиграл «Кнак» со счётом 3:1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:19).



Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур



«Халкбанк» (Турция) — «Зенит» (Казань, Россия) — 1:3 (15:25, 18:25, 26:24, 22:25)



В 3-м туре «Зенит» 29 января примет «Кнак», а «Халкбанк» на следующий день встретится с «Франкфуртом».



«Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.