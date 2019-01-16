Мужская сборная России по волейболу узнала соперников по группе на ЧЕ-2019

В Брюсселе прошла жеребьёвка чемпионата Европы — 2019 среди мужских команд.

Сборная России сыграет в группе С с командами Беларуси, Македонии, Словении, Турции и Финляндии. Матчи пройдут в Любляне.

Итоги жеребьёвки группового этапа ЧЕ-2019

Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния

Группа В: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия

Группа С: Россия, Беларусь, Македония, Словения, Турция, Финляндия

Группа D: Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория

Чемпионат Европы по волейболу пройдёт 13–29 сентября в Бельгии, Нидерландах, Словении и Франции. Сборная России является действующим победителем соревнований. Российская команда дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2017).