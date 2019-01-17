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Климкин: третий сет при счёте 2:0 редко кто может выиграть легко

Климкин: третий сет при счёте 2:0 редко кто может выиграть легко
Волейбол / Лига чемпионов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Фридрихсхафеном» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 33:31).

«Конечно, я доволен результатом. Поздравляю всех болельщиков с победой! Главное — ребята проявили характер и дожали соперника. Третий сет — камень преткновения для многих. Конечно, при счёте 2:0 игроки иногда начинают допускать те ошибки, которые им несвойственны. Полагая, что соперник перестанет бороться и сам отдаст последний сет.

Но это болезнь многих команд. Сегодня, например, «Зенит-Казань», ведя 2:0, третью проиграл. Женское казанское «Динамо» тоже при счёте 2:0 в свою пользу отдало третью партию. Итоги встреч разные, но вывод можно сделать один: третий сет при счёте 2:0 редко кто может выиграть легко», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

В четвёртом туре сине-бело-голубые 31 января в Москве сыграют со словенской «Любляной».

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