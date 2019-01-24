Карполь: во втором сете у «Уралочки-НТМК» возникли проблемы из-за усталости

Старший тренер женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь подвёл итоги матча с финской «Хямеэнлинной» в Лиге чемпионов, где его подопечные одержали уверенную победу со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

«Во втором сете у нас возникли проблемы. Я считаю из-за накопленной усталости. Всё-таки седьмой матч за месяц, нагрузки сказываются. Потеряли концентрацию, но повезло, что партия завершилась в нашу пользу. В целом мы неплохо подавали и атаковали, для нашей усталости девочки показали хорошую игру. Теперь нам нужны силы на следующие сложные матчи – будем настраиваться. Мы должны быть готовы играть каждый матч», — цитирует Карполя официальный сайт «Уралочки-НТМК».

После трёх туров «Уралочка-НТМК» занимает второе место в группе В, отставая от лидера – турецкого «Экзачибаши» – на четыре очка.