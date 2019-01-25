Гамма: вроде у Гончаровой плохой день, а оказывается — у неё очков больше всех

Диагональная польского «Хемика» Саня Гамма прокомментировала поражение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо» со счётом 2:3 (25:16, 16:25, 21:25, 25:19, 5:15).

«Гончарова — это такой игрок, у которого вроде бы плохой день, но когда после игры смотришь статистику, то видишь, что она набрала больше 25 очков — это больше всех. Я уверена, что нам по силам было победить „Динамо“, но мы ужасно начали тай-брейк, и это сказалось на наших действиях в концовке», — приводит слова Гаммы официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Волейболистка «Динамо» Наталия Гончарова стала самым результативным игроков, набрав 31 очко.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Хемик» — четвёртое. Лидирует турецкий «Фенербахче». На третьей позиции — румынский «Бухарест».