Феоктистов и Абросимов оштрафованы и не будут дисквалифицированы

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола приняла решение «за нарушения, допущенные в матче 15-го тура российской Суперлиги с белгородским „Белогорьем“, оштрафовать двух игроков уфимского „Урала“ — Егора Феоктистова и Александра Абросимова — на 50 тыс. рублей». Волейбольный клуб «Урал» также был оштрафован на 100 тыс. рублей, сообщает официальный сайт ВФВ.

«Учитывая, что данные нарушения указанных спортсменов не носили агрессивного характера по отношению к сопернику, дисциплинарная комиссия решила не применять к ним предусмотренную дисквалификацию», — говорится в сообщении.

Феоктистов и Абросимов получили красные карточки за неспортивное поведение. Феоктистов постучал руками по согнутым коленям, этот жест не понравился капитану «Белогорья» Денису Земчёнка, и он обратился с протестом к судье. В итоге Егор был удалён.

Абросимов покинул площадку по решению судьи после того, как что-то крикнул через сетку игроку «Белогорья» Александру Гуцалюку.

«Урал» одержал победу со счётом 3:2 (25:21, 25:19, 13:25, 17:25, 15:13).