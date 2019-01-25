Стала известна дата ответного матча «Кузбасса» в четвертьфинале Кубка ЕКВ

Определена дата ответного четвертьфинального матча Кубка ЕКВ между кемеровским «Кузбассом» и финской «Састамалой». Игра состоится 13 февраля в Кемерово, сообщает официальный сайт российского клуба.



Первый матч пройдёт 30 января в Тампере (Финляндия).

В 1/8 финала «Кузбасс» одержал две победы над польским «Ольштыном». В первой встрече кемеровский клуб выиграл со счётом 3:2 (25:22, 25:14, 25:27, 23:25, 15:11), а в ответной — 3:1 (26:28, 25:19, 25:14, 25:19).

В 1/16 финала подопечные Туомаса Саммельвуо оказались сильнее черногорского «Единства».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда дважды обыграла клуб из Анкары «Зираат Банкасы» — 3:0 и 3:2.